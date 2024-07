Que produtos não podem faltar no 'kit corrida' para promover seu bem-estar

Quando chegar na competição, a pessoa vai fazer basicamente o que já fazia no treino. Se ela faz determinado ritual do treino, no dia da competição vai acontecer exatamente a mesma coisa.

Danilo Balu, consultor em corrida e nutrição

Não vale, por exemplo, estrear um par de tênis novo em dia de competição. Veja a seguir alguns itens que podem aumentar o bem-estar durante a corrida:

Vestimenta

Imagem: Divulgação

As roupas devem ser leves e de tecidos que permitem a transpiração. Os tecidos de poliamida ou poliéster cumprem bem esse papel. Como o algodão absorve o suor, ele não é recomendável para essa atividade. Isso vale até para as meias, que também acabam encharcadas de suor.

A profissional de educação física e supervisora-técnica da assessoria esportiva Run Fun, Elaine Alves, recomenda blusas e camisas com tecnologia dry fit, que levam o suor do corpo para a superfície da roupa. Isso facilita a evaporação e mantém o corredor molhado por menos tempo. No caso de pessoas com seios, é importante se atentar a um top que dê boa sustentação.