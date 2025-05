A falácia dos ingressos caros no futebol brasileiro

Aparentemente ouvindo os protestos da torcida, o Flamengo reduziu os preços na partida contra o Bahia, pelo Brasileirão. Resultado? Segundo maior lucro do ano com bilheteria: mais de 59 mil pagantes e 2 milhões de reais nos cofres rubro-negros. Lucro.

Bastou reduzir os setores Norte, Sul e Leste em 20 reais, a Oeste Inferior em 40 e o Maracanã + em 100. Encheu o estádio e o bolso do clube.

O Palmeiras praticou valores "populares" contra o São Paulo, batendo recorde de público na Arena Barueri — mesmo com toda a dificuldade de acesso ao local. A torcida ficou feliz, os jogadores ficaram felizes, Abel ficou feliz. Adiantou? Não.

No dia seguinte, o Alviverde abriu a pré-venda para o embate com o Bolívar e já estavam de volta os assustadores 200, 300, 400 reais por entrada. Ah, mas o sócio-torcedor não paga isso. Muito bem. Quem pode comprometer parte de sua renda mensal com um Avanti da vida? Não é o torcedor pobre. Ah, mas para manter uma estrutura como a do Allianz Parque e um time que briga por títulos todo ano tem de cobrar caro mesmo. Repito: não tem, não.

Dá para encher arenas cobrando barato de quem não pode pagar e caro de quem pode. Há espaço para todos. O espaço que onera o clube é o não ocupado. Além disso, com os altos valores de patrocínio, os direitos de transmissão, as premiações e a venda de atletas, o chamado "Match Day" está longe de ser a principal fonte de receita destes clubes.

Sem falar na mensagem deprimente que fica para quem assiste a uma partida às moscas, como a do Botafogo no domingo, com 7 mil almas no Nilton Santos, ou a do tricolor gaúcho de ontem pela Sul-Americana, com 15 mil pessoas na Arena do Grêmio.