Inteligência artificial recria o que se enxerga e pode evitar até cegueira

Quanto aos exames de ressonância magnética, foi constatada uma melhora quando o sistema de direcionamento de atenção foi empregado, mas, ainda assim, as imagens recriadas foram menos fiéis do que aquelas obtidas com a participação do macaco. Em parte, porque foram utilizadas fotografias reais.

Agora, você deve estar se perguntando qual o objetivo final? Para os cientistas de Radboud, desenvolver implantes cerebrais mais acurados para restaurar a visão, fazendo com que áreas de alto nível do sistema da visão, que representam objetos, sejam estimuladas, indo além das apresentações de padrões de luz.

IA pode impedir até cegueira

Da Holanda para o Brasil, em recente pesquisa, os professores Edson Satoshi, da Escola Politécnica da USP, e Vital Costa, da Unicamp, desenvolveram uma ferramenta que utiliza inteligência artificial capaz de detectar o glaucoma.

O diagnóstico do glaucoma é complexo e requer uma diversidade de exames. Além disso, a doença é assintomática em seu estágio inicial. Segundo Satoshi, o uso de IA tornará a detecção mais rápida e precisa.

O sistema funciona analisando um grande volume de dados fornecidos pelos exames de pacientes com suspeita da doença. Após processar essas informações, a máquina pode afirmar se o caso é ou não uma suspeita de glaucoma. O objetivo é fornecer auxílio aos médicos da área no diagnóstico do glaucoma —o professor da Poli vê a IA como "uma terceira opinião".