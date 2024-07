O que é aneurisma da aorta ascendente torácica, que Otaviano Costa teve?

O apresentador Otaviano Costa, 51, descobriu um aneurisma da aorta ascendente torácica após um eletrocardiograma. O caso clínico se caracteriza pelo aumento no calibre em uma região da maior artéria do corpo humano e pode ser bastante perigoso.

Aneurisma é a dilatação de um vaso sanguíneo em pelo menos 50% de seu tamanho original e pode acontecer em qualquer vaso sanguíneo do corpo. À medida que se estica, as paredes do vaso se tornam mais finas, o que pode provocar o rompimento.

A doença é perigosa por si só, mas quando se fala que o aneurisma é na aorta ascendente torácica, há agravante. Maior artéria do corpo humano, a aorta se origina do lado esquerdo do coração. Parte dela fica dentro do órgão. Os primeiros 15 a 20 centímetros exteriores ao coração se chamam aorta ascendente torácica. Por ficar tão perto do órgão vital, as complicações crescem em caso de rompimento.