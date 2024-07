De alho a bicarbonato: os tratamentos caseiros para usar e os para fugir

Lysoform

Sim, é aquele desinfetante comercial e algumas pessoas o aplicam no corpo. A ideia é que por ele matar germes e bactérias, combateria a Candida também. Mas não há nada comprovado. Além disso, o produto ainda pode ser prejudicial à saúde, provocando uma reação inflamatória forte. Fuja dessa ideia.

Óleo de melaleuca

Ele também ainda está nas fases de teste pelo seu efeito antifúngico. Um estudo realizado por pesquisadores da Unesp e da Universidade do Vale do Paraíba, assim como do Instituto Butantan e Instituto Adolfo Lutz, mostrou que as cepas avaliadas apresentaram sensibilidade frente às concentrações do óleo essencial de melaleuca, mas o estudo foi focado na candidíase bucal. De qualquer forma, não há nada comprovado.

Alho

Algumas pesquisas já foram realizadas sobre a relação do alho com a candidíase, mas não há evidências de que ele seja eficaz no tratamento ou prevenção. O alimento até contém alicina, substância com propriedades bactericidas, mas isso não garante que ele acabe com fungos.