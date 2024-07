Piolhos pulam de uma cabeça pra outra? Entenda praga e saiba como tratar

Quem corre o maior risco de pegar piolhos?

As crianças correm o maior risco de contrair piolhos. "Crianças não têm alterações hormonais", destaca Melero, acrescentando que esses parasitas gostam disso. Elas também têm a pele mais fina do que a dos adultos, o que facilita a picada.

"Máximo retorno com o mínimo de esforço", completa Melero. "As crianças facilitam o contágio por terem contato muito mais próximo umas com as outras, colocando suas cabeças juntas na escola ou enquanto brincam, diferente dos adultos."

Yael Adler, dermatologista em Berlim, explica que as meninas, que geralmente têm cabelos mais longos do que os meninos, são mais propensas a contrair piolhos. "Os piolhos têm mais facilidade para passar de um fio para o outro quando o cabelo é comprido".

Da mesma forma que, nas famílias, as mães estão mais propensas a pegarem piolhos de seus filhos. "Geralmente, são as mães que tiram os piolhos de seus filhos e têm cabelos longos", completa Melero. Mas isso serve para qualquer pessoa com cabelo comprido.

Lavar o cabelo com mais frequência ajuda?

Não. Melero diz que na verdade até ajuda o piolho, pois o cabelo limpo facilita o acesso ao couro cabeludo.