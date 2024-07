'Desmaiei': ela tem alergia a carne causada por picada de carrapato

Habitualmente, a anafilaxia ocorre cerca de minutos até duas horas após a exposição a um alérgeno. No caso da alergia a alfa-gal, a reação tardia dificulta o diagnóstico, pois nem sempre é feita a correlação dos sintomas tardios com a ingestão de carne. Barbara Gonçalves da Silva, alergista

Nem todas as pessoas têm reações. Mesmo com anticorpos IgE para alfa-gal, alguns podem não ter reações em todas as vezes que come carne de mamíferos. Outros podem tolerar a carne novamente depois de evitar mais picadas de carrapatos durante um a dois anos.

Como o diagnóstico é feito?

É preciso analisar a história da pessoa e fazer testes alérgicos. A avaliação inclui testes cutâneos para alfa-gal, testes de provocação oral (em casos muito específicos) e mensuração de anticorpos IgE para alfa-gal. Silva alerta que os resultados devem ser avaliados com muito cuidado para evitar restrição alimentar desnecessária.

"Os níveis de IgE específica para alfa-gal não estão relacionados com a gravidade da síndrome e não existe um valor a partir do qual se defina que a pessoa tem a síndrome", diz a médica. "Esse teste não distingue pessoas com a síndrome de pessoas assintomáticas com sensibilização a alfa-gal."

Maria Cantalogo, especialista da Thermo Fisher Scientific, fala da importância de se fazer um teste específico de igE para alfa-gal, diferente de um exame que testaria para alergia à carne de modo geral. "A gente tem o alérgeno completo que é a carne. Com o advento da alergia molecular, criamos alérgenos moleculares, componentes específicos com informações específicas e próprias daquela proteína", explica.