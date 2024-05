Atriz fica 'irreconhecível' após comer lagosta; entenda riscos de alergias

Qualquer alimento pode ser alergênico. Mas, segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), há oito alimentos que são responsáveis por 90% de todas as reações alérgicas alimentares no mundo: leite de vaca, peixes, frutas secas, frutos do mar, cereais, amendoim, ovo e soja.

A alergia a frutos do mar é uma das mais comuns no Brasil. Além dos crustáceos, como lagosta e camarão, gergelim, amendoim e castanha são os mais envolvidos em reações fatais. A intolerância do organismo à ingestão do alimento pode levar a reações que vão desde uma coceira na pele até sintomas mais violentos como o choque anafilático, que pode ser fatal.

Alergia costuma dar sinais de que está começando. No início, sintomas são leves, como coceira, que pode aparecer quando o alimento ainda está na boca ou minutos depois do consumo.

Muita gente tem sintomas mais leves na primeira vez que come o alimento alergênico. Reação mais grave geralmente aparece na segunda ou terceira vez.

Gravidade depende do sistema imune no momento do contato. Quanto mais debilitado, mais rápida é a progressão da reação.

No geral, os sintomas mais comuns relacionados a alimentos são: