Aumenta vitalidade da pele e fortalece cabelos: 9 benefícios da páprica

Além disso, as fibras presentes na páprica reduzem os níveis de colesterol LDL (considerado "ruim"). O potássio regula a pressão arterial e os efeitos do sódio no organismo. Há também pequenas quantidades de capsaicina, que possui propriedades vasodilatadoras que melhoram a circulação sanguínea.

Contribui com a digestão

A páprica estimula a produção de saliva e sucos gástricos, melhorando a digestão dos alimentos. A presença das fibras estimula o fluxo intestinal e previne a constipação.

Alguns compostos na páprica têm propriedades antimicrobianas que combatem bactérias nocivas no trato digestivo, o que contribui para um equilíbrio saudável da microbiota intestinal. A capsaicina melhora a circulação sanguínea no intestino, o que torna a digestão mais eficiente.

Regula os níveis de açúcar no sangue

Os antioxidantes, como as vitaminas A, C e E, atuam no combate ao estresse oxidativo, que pode resultar em resistência à insulina e diabetes tipo 2. As fibras retardam a absorção de carboidratos e impedem picos de açúcar. A capsaicina melhora a sensibilidade à insulina e aumenta a taxa de absorção de glicose pelas células.