Como saber que alguém não quer mais proximidade? Veja 5 sinais

4. Se incomoda com seu jeito

De acordo com um estudo da Universidade de Utrecht, na Holanda, entre o que mais incomoda —e repele — os outros estão três hábitos muito associados a quem se esforça para ser agradável e procura falar muito de si mesmo. As pessoas tendem a querer distância de quem tentar elogiar, mas sem admiração verdadeira, ou de quem chama atenção para os próprios feitos, emendando uma falsa modéstia. E o considerado o mais insuportável para os interlocutores: falar das próprias habilidades, mas se comparando igual ou superior.

5. Costuma ficar na defensiva

Imagem: Getty Images/iStockphoto

Há o risco de antipatia imediata quando o indivíduo tem um modo de ser completamente divergente do nosso ou tem semelhança física ou de comportamento com alguém que nos causou algum mal ou aborrecimento no passado. Nesses casos, ficamos na defensiva. "Há ainda características que repudiamos em nós e que podem ser perceptíveis no outro. Nos incomodam tanto que queremos distância", aponta Leide Batista, psicóloga pela Faculdade Castro Alves, em Salvador.

*Com informações de reportagens publicadas em 23/06/2021 e 20/04/2021