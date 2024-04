Quando tudo no parceiro irrita, relação tem salvação ou é hora de terminar?

No começo, você acha que deu o match perfeito e imagina que seu relacionamento será como um conto de fadas eterno. Mas aí o tempo passa e aquele adorável ser humano com quem você escolheu dividir a vida se transforma, subitamente, em uma fonte constante de irritação. É o controle remoto que nunca está no lugar, a toalha molhada em cima da cama, o uso do celular na hora do jantar ou o ronco que atrapalha na hora de dormir.

Sentir-se irritado, especialmente quando se está em um relacionamento de longo prazo, é algo comum e até mesmo saudável, segundo uma pesquisa da Universidade de Michigan, nos EUA. "É normal ter um nível de incômodo porque somos pessoas diferentes e agimos de maneiras distintas", afirma a psicóloga Larissa Alves Teixeira Castelo, especialista em terapia sistêmica de casal e família.

No entanto, quando as pequenas irritações e os ressentimentos se acumulam, é natural questionar se há uma solução viável ou se o relacionamento está fadado ao fracasso. "Se a irritação tem se tornando frequente, é possivelmente hora de buscar ajuda profissional para entender até que ponto a raiva decorre de questões banais ou se são problemas que estão sendo colocados para debaixo do tapete", diz a psicóloga e sexóloga Carla Cecarello, mestre em ciências da saúde pela Unifesp (Universidade Federal de São Paulo).