'Minha vida mudou totalmente após comer X-burguer e ter infecção alimentar'

Sinto falta de comer o que gostava, como pastel e batata frita, e sei que são coisas que nunca mais vou poder comer."

O que é gastroparesia?

A gastroparesia, também chamada de síndrome de atraso no esvaziamento gástrico, é um quadro gástrico em que o estômago do paciente não consegue fazer os movimentos de maneira correta ou até mesmo paralisa os movimentos naturais do órgão.

Isso acontece devido a danos no nervo vago ou nos músculos do estômago. Sem esses movimentos naturais, os alimentos ficam por mais tempo no estômago, sem seguir para o intestino.

"É o que a gente chama de alteração funcional. É uma alteração na movimentação, na motilidade do estômago que faz com que o órgão fique mais parado e o alimento não saia de dentro dele para seguir seu trânsito normal no corpo", explica Debora Poli, gastroenterologista do Hospital Sírio-Libanês (SP).

Os principais sintomas da doença são: