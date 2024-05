Micróbios do intestino impactam em câncer, rinite e até depressão

"Sentimos vergonha dele, mas estamos tão ligados ao intestino que isso transparece na nossa comunicação. Não é à toa que o intestino é considerado nosso segundo cérebro", diz Diogo Toledo, médico nutrólogo do Hospital Israelita Albert Einstein.

De fato, há uma conexão direta entre esses dois órgãos através de uma espécie de "cabo" —o nervo vago—, que controla desde a frequência cardíaca até os movimentos do trato digestivo. Essa é uma das razões pelas quais, quando a pessoa leva um susto ou está sob tensão, sente dor abdominal ou vontade de vomitar, por exemplo.

Além disso, as pesquisas recentes destacam o papel do microbioma, o conjunto de bactérias, fungos, vírus —bem como seus genes e metabólitos— que vivem em nosso organismo, principalmente no intestino (o termo microbiota se refere apenas aos microrganismos).

Mais numerosos que as próprias células do corpo, eles ajudam na digestão, metabolizando os nutrientes, formam uma barreira de defesa contra patógenos e cumprem uma função imunológica, modulando a resposta inflamatória.

"A microbiota pode ser a chave para muitas perguntas ainda sem resposta da ciência", diz Toledo.

Quando, por algum motivo, há o aumento de microrganismos prejudiciais ou a redução dos benéficos, ocorre um desequilíbrio —a disbiose— e a microbiota deixa de desempenhar adequadamente suas tarefas.