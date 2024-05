As melhores e piores frutas para quem está fazendo dieta

Não é para proibir nenhuma delas. Afinal, no Brasil, estamos abaixo da recomendação da OMS para o consumo de frutas, verduras e legumes. Enquanto o indicado é de 400 g por dia, apenas 18% dos brasileiros atinge essa meta.

A seguir, veja a lista baseada no TACO (Tabela Brasileira de Composição de Alimentos), elaborada pela Unicamp.

As frutas menos calóricas (por 100g*)

1. Melão (29 calorias)

Com sabor suave e textura suculenta, essa fruta apresenta fibras importantes para o funcionamento do sistema intestinal, além de um poderoso antioxidante e vitaminas do complexo B, essenciais para o funcionamento de todas as atividades celulares. As frutas mais ricas em água são menos calóricas e contêm mais fibras que ajudam na saciedade.

2. Morango (30 calorias)

Sua pigmentação vermelha vem da antocianina, composto que tem ação antioxidante, isto é, capaz de combater o processo natural de envelhecimento. A substância também facilita o funcionamento do pâncreas na produção de insulina.

3. Melancia (33 calorias)

O vermelho da melancia se deve à presença do licopeno (também encontrado no tomate, por exemplo), uma substância que protege o corpo de cânceres, especialmente o da próstata. A melancia ainda conta com citrulina, substância com ação diurética e hipotensiva (ajuda a baixar a pressão arterial).