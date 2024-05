Quer aliviar a azia sem remédios? Esses 3 sucos podem te ajudar

São eles: os chás de boldo, espinheira santa, camomila, vinagre de maçã e suco de pera ou melão.

Sugestões naturais para melhorar a sensação de azia

Outra sugestão ainda comer uma maçã ou pera sem casca, beber chá de funcho ou gengibre, além de três sucos:

Suco de batata crua: por ser um tubérculo alcalino, ele neutraliza a acidez do estômago e diminui o desconforto. Funciona como uma espécie de antiácido. Para preparar, descasque uma batata grande, corte em fatias ou rale; depois, esprema até sair o líquido. Beba em jejum ou cerca de 30 minutos antes das refeições principais. Suco de couve e maçã: a fruta tem uma ação cicatrizante e ajuda no alívio da queimação, além de ser rica em fibras. Já a couve tem propriedades antiulcerosas e, ao contribuir para a cicatrização de possíveis úlceras, alivia a azia e a dor de estômago. Para preparar, use três folhas de couve-manteiga cruas, uma maçã madura e 1/2 copo de água. Bata tudo no liquidificador e beba logo em seguida. Suco de mamão e linhaça: devido ao alto teor de fibras existente nessa combinação, é possível melhorar o pH estomacal. As enzimas digestivas presentes também agem como propriedade anti-inflamatória. Prepare batendo os ingredientes com água no liquidificador e use mel para adoçar.

Quais as principais causas da azia?

Entre as principais causas da azia estão: tabagismo, álcool, consumo de bebidas com cafeína (café, refrigerantes, energéticos, chá verde e preto), refeições copiosas (em grandes quantidades, gordurosas e condimentadas), com excesso de pimenta, chocolates e a ingestão de alguns medicamentos como anti-inflamatórios.