Comer essa fruta antes de dormir pode ajudar a emagrecer e muito mais

Reduz o colesterol ruim;

Aumenta a densidade óssea;

Previne doenças oculares;

Retarda o envelhecimento.

Fontes: Andrea Pereira, nutróloga do Centro de Oncologia e Hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein e da Obesidade e Cirurgia Bariátrica da UNIFESP; Luísa Tonello Vargas Negri, nutricionista do Centro Especializado em Obesidade e Diabetes do Hospital Alemão Oswaldo Cruz; Regina Stikan, nutricionista do Hospital Santa Catarina.

*Com informações de reportagem publicada em 18/11/2018