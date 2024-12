3 benefícios do cacau e receitas para incluir o alimento em seu cardápio

Quando falamos de cacau, muitas pessoas pensam logo no chocolate. Mas os estudos que apontam benefícios desse alimento são feito com o cacau que é utilizado na fabricação do chocolate, não do chocolate em si, afinal, nem todo chocolate tem alta concentração de cacau.

O cacau é o fruto de uma árvore. Ele tem uma polpa adocicada e possui aproximadamente de 35 a 50 sementes. Quando colhido, o fruto passa por um processo de fermentação e depois as sementes são secas sob o sol ou no forno. Então, são moídas e torradas para formar uma massa. É ela que contém boas fontes de antioxidantes, como os polifenóis.

Polifenóis são uma classe que contém flavonoides, responsáveis por estimular a síntese de óxido nítrico, substância capaz de melhorar o fluxo sanguíneo e a elasticidade das artérias, além de reduzir a pressão arterial e a agregação plaquetária.