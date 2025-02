Intestino preguiçoso? Esta geleia de ameixa pode regular idas ao banheiro

Se o seu intestino anda preguiçoso, hoje vou ensinar a fazer uma geleia que pode ajudar no problema. Ela é ótima para consumir com biscoitos, no iogurte ou para preparar uma bebida quente parecida com um chá.

Para fazer a bebida, basta você aquecer uma xícara de água e adicionar uma colher da geleia e misturar bem. O ideal é consumir essa bebida ainda quente, pela manhã em jejum, isso vai acelerar seu trânsito intestinal e regular suas idas ao banheiro.

Geleia de ameixa com maçã