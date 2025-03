Dicas para higienizar e armazenar corretamente os vegetais e frutas

Uma dica para aumentar o consumo é já deixar os vegetais higienizados e prontos para serem consumidos. Assim, na hora de montar o prato não dá preguiça de lavar.

Imagem: iStock

Higienizar adequadamente as frutas e hortaliças é importante para reduzir os riscos de doenças transmitidas por alimentos, então apenas passar uma água não é o adequado.

Comprou qualquer tipo de legume, verdura ou fruta, o primeiro passo é chegar em casa e lavar em água corrente, apenas esfregando com as mãos. Depois, você vai pegar uma bacia ou um balde, vai encher de água e ver a capacidade do seu recipiente. Para cada 1 litro de água você vai acrescentar 1 colher de sopa de hipoclorito de sódio (que você pode pegar gratuitamente no postinho do SUS) ou água sanitária (sempre leia o rótulo do produto para ver se é apto para ser utilizado na higienização). Deixe de molho por 15 minutos. Após o molho, descarte essa água e enxágue em água potável.

Depois de tudo higienizado, deixe as frutas e vegetais no escorredor de pratos para secarem e as folhas, utilize uma centrífuga manual, também conhecida como seca salada.

As folhas você vai armazenar em um pote forrado com papel toalha, assim elas se mantêm crocantes na geladeira por até 1 semana.