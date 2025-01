Você sabe montar um prato equilibrado? Descubra se está fazendo certo

Imagem: demaerre/iStock

Vitaminas e minerais: aqui entram os vegetais coloridos e as frutas, que trazem uma explosão de vitaminas, minerais e antioxidantes. Pense que as refeições da sua semana precisam ser um verdadeiro arco-íris, ou seja, você deve consumir todas as cores ao longo de sete dias. Então, nada de ficar somente na banana, alface e tomate.

Somente uma observação, as frutas são fontes de carboidrato também, então se tiver fruta no prato, reduza o volume do carboidrato, assim não extrapola na refeição.

Imagem: iStock

Gorduras boas: sim! Existem gorduras saudáveis, como as do abacate, das nozes e do azeite extravirgem. Elas são essenciais para absorver as vitaminas D, E K e A e tem diversas funções no nosso organismo, como melhorar a calcificação dos ossos.

Dicas práticas para montar um prato realmente saudável

Um prato saudável precisa ter uma combinação equilibrada de alimentos que oferecem nutrientes essenciais para o funcionamento adequado do corpo, promovendo saúde e bem-estar.