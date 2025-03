Comida congelada e saudável: veja como preservar nutrientes dos alimentos

Para congelar o alimento o ideal é utilizar o congelador que tenha uma temperatura de 18 graus Celsius negativos ou inferior.

Aqui estamos falando daquelas geladeiras de duas portas, que tem o congelador separado da geladeira como os modelos Duplex, Inverse, Side by Side e French Door. Infelizmente, as geladeiras que possuem apenas uma porta e contam com um compartimento mais frio no interior conseguem chegar a uma temperatura média de 6 graus Celsius negativos, o que não mantém a comida segura por muito tempo.

O que vai ser o conservante natural do alimento é o frio, pois a baixa temperatura retarda o processo de deterioração, evita a formação de água líquida e dificulta a multiplicação dos micro-organismos.

Como conseguir manter a textura e sabor dos alimentos intactos

O ideal é preparar a comida, separar os alimentos em recipientes (preferencial de vidro temperado) e aguardar 30 minutos em temperatura ambiente em um local que não tenha moscas ou insetos, assim a comida vai resfriar antes de congelar. O ideal é nunca colocar os alimentos quentes no freezer, pois além de comprometer a qualidade dos alimentos que já estão congelados, você ainda gera muito vapor, o que vai deixar a comida aguada depois que descongelar.

Imagem: Elena Noviello/Getty Images

Depois destes 30 minutos, você pode tampar os potes e então levar ao congelador, neste momento, você pode inclusive aumentar a temperatura do freezer por 30 minutos, para acelerar o processo de congelamento e depois voltar para a temperatura padrão, ou se o seu congelador tiver aquela gaveta de congelamento rápido, você pode utilizar ela.