Bolo de cenoura para dois é feito na airfryer e rico em fibras

No liquidificador ou no mixer, coloque o ovo, a cenoura, o farelo de aveia, o leite e o adoçante. Bata na velocidade máxima por 2 minutos para que o bolo fique bem fofinho.

Finalize com o fermento e misture com uma colher.

Transfira a mistura para um pote untado com azeite. Tenha certeza de que o pote possa ir na airfryer (normalmente indicamos potes de vidro temperado, porcelana, cerâmica ou silicone, sempre olhe as instruções do fabricante antes de assar).

Leve para a airfryer a 180 graus por 25 minutos, não é preciso pré-aquecer. Depois desse tempo, faça o teste do palito, se ele sair sequinho o bolo já está pronto.

Agora pique o chocolate, coloque por cima do bolo e devolva para a airfryer por 1 minuto, assim o chocolate vai derreter. Retire o bolo da airfryer, espalhe o chocolate derretido por todo o bolo e é isso, tua receita tá pronta, bom apetite!

Tempo de Preparo: 30 minutos | Rendimento: 2 porções