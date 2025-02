Esta técnica com 5 passos ajudará você a perder peso de maneira sustentável

Se a sua resolução de ano-novo foi reduzir peso, porém você achou muito difícil e já desistiu, calma!

Hoje, vou guiar você em 5 passos que vão tornar sua redução de peso sustentável. Afinal, de nada adianta ir em busca de soluções mágicas para reduzir peso de forma instantânea, pois sabemos que essa fórmula mágica não existe. Precisamos mudar nossa relação com a comida e nossos hábitos e fazer a mudança aos poucos, para que ela torne-se sustentável.

A jornada do emagrecimento é difícil mesmo, pois hoje estamos inseridos em um ambiente obesogênico, cercados por opções alimentares de fácil acesso e com baixo valor nutricional. No momento da fome pegamos aquilo que é rápido e não precisa de preparo, como um pacote de salgadinho ou de bolacha. O problema é que muitas vezes esses pacotes contêm mais calorias que uma refeição inteira e não fornece os macro e micronutrientes que nosso corpo precisa. Resultado? O corpo acaba acumulando essas calorias sob a forma de gordura. Por isso, precisamos focar em mudanças que possam ser aderidas a longo prazo.