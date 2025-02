Boa alimentação pode acelerar cicatrização do corpo; veja cardápio ideal

Fase proliferativa

Caracteriza-se pela neovascularização e proliferação dos fibroblastos, que são as células novas da pele. Aqui, precisamos de aminoácidos, principalmente a arginina, vitamina C, ferro, vitamina A, zinco, manganês, cobre e vitaminas do complexo B.

Boas fontes de ferro são: fígado, coração, ostra, carne bovina, spirulina, semente de abóbora, cacau em pó e semente de girassol.

A vitamina A encontramos em alimentos como: fígado, ricota, ovo, cenoura, batata-doce, abóbora, acelga, couve e brócolis.

Já o zinco tem em boas quantidade na: carne bovina, fígado, caranguejo, gérmen de trigo, gergelim, semente de abóbora e amendoim.

O manganês temos no: gérmen de trigo, avelã, farelo de aveia e amora.