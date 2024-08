Três suplementos pré-treino para potencializar seus resultados

Uma das maiores queixas que eu escuto no consultório vem de pessoas que acordam cedo para treinar e, com isso, não conseguem comer nada antes do exercício —por falta de tempo para preparar um lanche pré-treino, por estarem sem apetite ou até por passarem mal se comerem algo muito próximo do momento de fazer atividade física.

Mas eu tenho três queridinhos que ajudam muito neste momento do dia e vão potencializar o seu treino, quando comparados com o exercício feito em jejum. A melhor parte é que são suplementos de fácil digestão, que podem ser consumidos 15 minutos antes de treinar e não pesam no estômago.

Palatinose

Imagem: iStock

A palatinose é a isomaltulose patenteada, então todas as marcas vendem o mesmo produto. É produzida a partir da beterraba, utilizando uma enzima que torna o carboidrato da beterraba uma energia a ser liberada de forma gradual e prolongada aos músculos. Não é a mesma coisa que consumir a beterraba, já que precisamos desta enzima para modificar a forma do carboidrato presente no vegetal.