Nuggets podem ser saudáveis! Experimente esta versão caseira e assada

Hoje eu vou ensinar uma maneira prática, fácil e saudável de fazer nuggets de frango.

Com uma crostinha crocante e saborosa, a receita é boa opção de proteína para as grandes refeições de adultos e, principalmente, crianças, pois muda completamente a cara do peito de frango.

Além disso, é uma alternativa gostosa para o lanche da tarde, que vai agradar quem está cansado de consumir whey, iogurte e outras coisas doces nessa hora do dia.