Pais, atenção: papinhas industrializadas não são alimentos saudáveis

Açúcar

Em 2019, a OMS para a Europa lançou dois grandes estudos com produtos de alimentos industrializados para crianças no continente.

No primeiro, que analisou 7.995 alimentos e bebidas para bebês e crianças pequenas, metade dos produtos continha mais de 30% das calorias oriundas de açúcares, e cerca de um terço dos produtos tinha adição de açúcar ou outros produtos para adoçar.

Os açúcares livres incluem os monossacarídeos e os dissacarídeos adicionados aos alimentos e às bebidas pelo fabricante, pelo cozinheiro ou pelo consumidor, além dos açúcares naturalmente presentes no mel, nos xaropes, nos sucos de frutas e nos concentrados de sucos de frutas.

Os processos de industrialização de alimentos fazem com que as frutas liberem mais açúcar do que quando as consumimos in natura, o que torna os produtos industrializados ainda mais doces mesmo que não haja a adição de açúcar.

Além de conterem altas concentrações de açúcar livre, as papinhas e produtos para o consumo de bebês e crianças pequenas não trazem, em sua maioria, avisos a respeito, conforme orienta a OMS.