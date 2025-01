Dor na vulva e na vagina nem sempre é normal; veja o que pode ser

Dor ginecológica não é exatamente uma novidade para as mulheres. Cólicas menstruais, dor durante a menstruação, na hora do sexo (dispareunia) e do exame ginecológico são queixas comuns a muitas de nós. No entanto, nem sempre as pacientes conseguem descobrir a causa do incômodo, o que dificulta o tratamento de muitas condições.

A vergonha de procurar um médico também é um dos fatores que dificultam o diagnóstico de condições ginecológicas. Além disso, nem todo profissional de saúde está apto a identificar e tratar queixas que não sejam causadas por infecções.

Para entender as causas mais frequentes de dores na região da vulva e da vagina, é preciso fazer uma distinção entre ambas. A vulva corresponde ao conjunto de órgãos genitais femininos externos e visíveis. Ela faz parte do sistema reprodutor e possui as seguintes estruturas: púbis ou monte de Vênus; grandes lábios ou lábios maiores; pequenos lábios ou lábios menores; vestíbulo vulvar; clitóris; óstio da uretra ou meato uretral; introito vaginal; períneo.