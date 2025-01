Os riscos para a saúde pública mundial com a saída dos EUA da OMS

Os EUA fazem parte da organização desde sua fundação. O único país dos 193 países-membros da ONU que não faz parte da OMS é Liechtenstein.

Todos os países da OMS são obrigados a fazer contribuições ao orçamento da agência, definidas de acordo com sua população e riqueza. Além disso, os países podem fazer doações voluntárias.

Desde o início, os EUA foram um dos maiores doadores voluntários da organização, e sua contribuição teve papel fundamental na gestão de crises sanitárias recentes, como as causadas pelo ebola, zika e covid-19.

O país é responsável por pouco menos de 20% do orçamento da OMS. Em 2024 e 2025, os EUA doaram 6,8 bilhões de dólares à organização, de acordo com o jornal "The New York Times".

Trump, a extrema-direita e a OMS

Trump tem tecido duras críticas à ONU desde antes de ser eleito presidente pela primeira vez, em 2017. Em 2016, escreveu em seu Twitter (atual X): "A ONU tem um grande potencial, mas agora é apenas um clube de pessoas que se encontram, conversam e se divertem. Como é triste!".