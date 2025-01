Pela primeira vez, um probiótico é aprovado para melhorar a saúde vaginal

Os cientistas, primeiro, se debruçaram sobre a coleção de mais de 100 cepas dessas bactérias guardadas nos laboratórios da IFF na Finlândia. "Em tubos de ensaio, eles observaram quais delas teriam efeito na mucosa vaginal", conta Bárbara Peters.

Aquelas que não faziam nem cócegas — bem, talvez seja mais adequado dizer que não tinham a menor possibilidade de aliviar a coceira, isso sim! —, estas logo caíram fora. Não passaram da fase in vitro para a etapa seguinte.

Cá entre nós, a seleção foi rigorosa: sobraram apenas três cepas para serem testadas em animais, isoladamente ou formando combinações entre si. A dupla vencedora, você já sabe: as tais La-14 e HN001. "Mas, na etapa clínica do estudo, aquela envolvendo pacientes, os pesquisadores resolveram acrescentar 100 miligramas de lactoferrina", conta Bárbara Peters.

A proteína está presente em vários fluidos corporais de mamíferos. É abundante, principalmente, no colostro, o primeiro leite materno, que a natureza parece ter formulado para assegurar a imunidade do rebento. "No caso, extraímos a lactoferrina do leite bovino", diz a nutricionista.

No alimento do bezerrinho ou no probiótico em prol da vagina, a sua função é a mesma. A substância se liga ao patógeno, isto é, a um germe que poderia causar doenças, e sequestra todo o seu ferro. Sem nadica do mineral, sua morte é certa. "A parede da célula se quebra", descreve Bárbara.

Talvez você se indague por que a lactoferrina do probiótico não arrasaria a La14 e a HN001 também. A nutricionista explica o motivo: "Esse efeito só ocorre com bactérias Gram-negativas". Os lactobacilos são de outra turma, a dos Gram-positivos. Logo, a tal proteína não os ataca. Ao contrário, contribui para diminuir a presença dos agentes causadores de encrenca ao aterrissar no intestino.