Por que estatinas continuam insubstituíveis para baixar o colesterol

O estudo 4S, cujos 30 anos são celebrados, abriu o caminho para uma série de outros trabalhos que levaram os cardiologistas a recomendar níveis cada vez menores de LDL. Se a estatina, lá atrás, conseguiu a proeza de diminuí-los em 30%, hoje as diretrizes falam que, diante de alguém com alto risco cardiovascular, a brincadeira começa cortando suas taxas de LDL pela metade. E, sim, de lá pra cá as estatinas se tornaram bem mais potentes.

"Existem trabalhos em que as pessoas ficaram com níveis de 30, 40 miligramas, na verdade, até com praticamente zero de LDL no sangue e passando bem", conta Dias dos Santos. "Antes, havia o mito de que os homens acabariam sem testosterona se baixássemos demais o colesterol. Mas a redução radical não afetou em nada o hormônio masculino. Vimos que testículos e outras glândulas que usam o colesterol como matéria-prima conseguem sintetizar uma quantidade suficiente para a produção hormonal.".

A revisão publicada anteontem ainda mostrou o seguinte: "Os pacientes que usaram estatinas em grandes estudos, como o próprio 4S, foram acompanhados por dez anos ou mais. E o que a gente notou foi que, na medida em que o tratamento ia se prolongando, os benefícios aumentavam também." Ou seja, o tempo usando estatinas pode fazer uma diferença muito positiva.

Quem fala mal diz que?

estatinas causam dores musculares, como se a pessoa tivesse treinado na academia na véspera. Para alguns, pode até ser. Mas miopatia grave, capaz de deixar o sujeito travado, ocorre em um indivíduo a cada 100 mil tratados com essas drogas. Hepatite? Apenas um caso em cada 40 mil.

"Também falam que as estatinas fazem a pessoa desenvolver diabetes", lembra Dias dos Santos. "Existe realmente um risco pequeno, que é de 1%. Mas em quem? Em quem já tinha pré-diabetes. ME, como essa condição leva a um risco cardiovascular alto, o benefício de tomar remédio para baixar o LDL acaba sendo maior do que a possibilidade de ter diabetes."