5 alimentos que ajudam você a relaxar e ter uma boa noite de sono

Substâncias ativas encontradas no maracujá, especialmente nas folhas e no caule da planta, têm ação sedativa. Isso auxilia no controle da ansiedade e do relaxamento, o que contribui para um bom sono. Você pode, por exemplo, usar as folhas para fazer um chá.



No caso do fruto, a polpa do maracujá pérola do cerrado possui uma ação calmante mais eficaz que as demais espécies.

Imagem: iStock

Aveia

Fonte de triptofano, magnésio e vitamina B6, o cereal auxilia na liberação controlada de insulina, o que facilita a absorção de triptofano no cérebro.

Boa para controlar a glicemia (nível de açúcar no sangue), ela é uma opção para acompanhar suas refeições à noite, evitando picos de insulina no período noturno.

Imagem: iStock

Cereja