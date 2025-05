Sobremesa proteica saudável: cubos congelados de iogurte com whey e frutas

Esta ideia de sobremesa vai ajudar você a manter o consumo ideal de proteínas, além de ser um doce fácil de fazer.

Caso tenha alguma restrição aos laticínios, faça as adaptações: troque o whey protein por colágeno ou proteínas veganas, sempre no sabor baunilha. No lugar do iogurte, opte por um iogurte de coco caseiro ou outro iogurte vegetal que você esteja acostumado a comprar.

Os morangos e as uvas são duas frutas com bom aporte nutricional, além de serem amigas do intestino. Esse docinho rápido facilitará o seu dia a dia.