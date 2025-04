Diabetes tipo 5: entenda nova classificação e diferenças para outros tipos

Um polimorfismo genético clássico relacionado à deficiência progressiva de insulina ao longo da vida, o polimorfismo do gene HNF1A (Hepatocyte Nuclear Factor 1 Alpha), que reduz a expressão de genes reguladores da secreção de insulina, como GLUT2 e outros transportadores de glicose no pâncreas, e que leva a progressão dessa deficiência de insulina ao longo da vida. A condição está reconhecidamente atrelada ao diabetes monogênico do jovem tipo 3, mas que é uma possibilidade de estudo genéticos no caso do diabetes tipo 5, partindo da desnutrição da mulher enquanto gestante.

Essa condição genética pode afetar muitos adultos jovens, sem que saibam. Os indivíduos com esse polimorfismo podem apresentar hiperglicemia progressiva desde a adolescência ou início da idade adulta, sem autoanticorpos (como no diabetes tipo 1) e sem obesidade (como no diabetes tipo 2).

É claro que, mesmo que no início e com a criação de um grupo de pesquisa para desenvolvimento de diretrizes para o diabetes tipo 5, é importante ficarmos atentos ao fato de que a doença, em suas diversas classificações, gera um grande impacto global, tanto na saúde quando financeiro.

O adoecimento de uma população com doenças crônicas não transmissíveis, ou seja, doenças metabólicas, como o diabetes, acarreta em custos de longo prazo, assim como na qualidade de vida das pessoas que permanecerão com a doença durante toda a vida. Avalie sua saúde periodicamente com seu médico.