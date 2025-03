Dois fatores que atrapalham muito a busca por um intestino saudável

Para quem trabalha com saúde intestinal, dois fatores estão entre os mais difíceis de serem manejados e, vira e mexe, atordoam e bagunçam o percurso do tratamento: o manejo do estresse e a falta de água em boas condições de consumo.

Essas duas variáveis, hoje, estão entre as que mais afetam a saúde intestinal do brasileiro. Note que o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo e o saneamento e tratamento de água para consumo ainda é uma barreira que divide a população. O norte do país ainda é o mais afetado, no censo de 2022 estimou-se que apenas 22% da população têm acesso à coleta de esgoto e tratamento de água.

Uma saída para a grande parte da população, mesmo quem vive em grandes centros e que possuem o percentual mais alto de tratamento de água e esgoto, é o consumo de água mineral em garrafinhas de plástico, mas até isso poder ser um problema —que explico mais adiante.