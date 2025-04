Patacones de queijo: receita é fácil e você pode comer no lugar de pães

Patacón (ou patacones) é uma receita típica colombiana. Já ensinei a versão tradicional aqui, mas essa opção com queijo é ainda mais versátil e você pode consumir no lugar do pão, da tapioca etc.

Além de ser muito deliciosa e fácil de fazer, a receita pode facilitar sua rotina se você deixar algumas prontinhas na geladeira, apenas esperando para serem aquecidas na sanduicheira elétrica, na máquina de waffle ou até na air fryer.

Ingredientes