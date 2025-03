Está de dieta e quer comer pizza? Faça esta massa low carb e proteica

Eu sempre indico esta receita de massa de pizza cetogênica (low carb) para pacientes que estão de dieta e precisam reduzir o consumo de carboidratos. Assim a pessoa não precisa se privar de comer coisas gostosas e que trazem conforto no dia a dia.

Feita apenas com queijo e ovo, a massa é leve, fácil de preparar, rica em proteínas e vai bem com vários sabores. Eu adoro cobrir a minha com rúcula e tomatinhos.

Massa de pizza cetogênica e proteica

Ingredientes