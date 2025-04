Homus de lentilha rosa com páprica: delicioso e fonte de proteínas

Como toda leguminosa, a lentilha rosa é fonte de proteínas e fibras. Mas, diferentemente de outros grãos da mesma família (feijão, soja), ela não tem tantos fitatos e lectinas que atrapalham a digestão e podem causar desconfortos gastrointestinais.

Gosto e fácil de preparar, esse homus (ou patê, como preferir) é uma boa estratégia para você aumentar o consumo de proteínas vegetais no dia a dia.

Você pode consumi-lo no lanche, com torrada, biscoito de arroz ou como recheio de tortilhas e sanduíches, ou em grandes refeições, com saladas.