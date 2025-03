Sobremesa de maracujá: receita sem açúcar, vegana e de baixa caloria

2 maracujás doces, maduros

1 pacote de gelatina sem sabor e cor

50 ml de água quente

150 ml de leite vegetal de aveia ou de amêndoas

Adoçante stévia natural em gotas (opcional)

Preparo

Dissolva bem a gelatina na água quente

No liquidificador, bata a polpa de maracujá com o leite vegetal, coe e reserve. Adoce com stévia e acrescente delicadamente a gelatina dissolvida. Bata por cinco minutos.

Despeje o líquido em taças ou potinhos para sobremesa. Leve para a geladeira por algumas horas até firmar.

Para servir, pode adicionar folhas de hortelã por cima, abacaxi ou banana picados ou algumas sementinhas de maracujá.