Brinde com cautela: álcool impacta saúde de mulheres na perimenopausa

Segundo a endocrinologista Vânia Assaly, o nosso corpo simplesmente não tem a mesmoa eficiência para "detoxificar", ou seja, se livrar do que nos faz mal.

1. Aumento dos riscos cardiovasculares: O álcool afeta diretamente o coração, elevando a pressão arterial e aumentando o risco de arritmias. Para mulheres na perimenopausa, que já enfrentam um risco crescente de doenças cardíacas, o consumo excessivo de álcool pode ser ainda mais perigoso.

2. Interferência no sono: Muitas mulheres já sofrem de insônia nessa fase, e o álcool pode agravar esse problema. Embora pareça relaxante no início, o álcool pode interromper o ciclo do sono, resultando em noites agitadas e sensação de cansaço no dia seguinte.

3. Impacto no peso e metabolismo: Durante a perimenopausa, o metabolismo desacelera e o ganho de peso se torna uma preocupação mais presente. O álcool, com suas calorias vazias, pode contribuir para esse ganho de peso, especialmente se consumido em excesso.

4. Exacerbação das ondas de calor: Um dos sintomas mais conhecidos da perimenopausa são as ondas de calor. O álcool pode desencadear ou intensificar esses episódios, tornando a vida cotidiana mais desconfortável.

5. Saúde mental: O consumo excessivo de álcool pode agravar sentimentos de ansiedade e depressão, que muitas mulheres já enfrentam devido às flutuações hormonais. Beber para lidar com o estresse pode se tornar um ciclo prejudicial.