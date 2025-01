Fibras ajudam a manter o peso sob controle na menopausa; onde encontrá-las?

Como as fibras funcionam no corpo

As fibras são componentes dos alimentos vegetais que o corpo não consegue digerir completamente. Existem dois tipos principais: solúveis e insolúveis. Ambas são importantes para a saúde, mas as fibras solúveis, encontradas em alimentos como aveia, maçã, cenoura e sementes de chia, desempenham um papel crucial na sensação de saciedade e no controle de peso.

Quando consumimos fibras, elas formam um gel no trato digestivo, retardando a absorção de açúcares e gorduras. Isso evita picos de insulina, o hormônio que, em excesso, favorece o acúmulo de gordura abdominal —um problema comum na menopausa.

Além disso, as fibras insolúveis, presentes em cereais integrais, legumes e verduras, ajudam na regulação do trânsito intestinal, prevenindo a constipação, que pode ser exacerbada nessa fase da vida.

Fibras e o controle do apetite

Outro benefício importante das fibras é a sensação de saciedade prolongada. Alimentos ricos em fibras demandam mais tempo de mastigação, o que dá ao cérebro tempo para processar o sinal de que você está satisfeita. Além disso, ao ocupar mais espaço no estômago, as fibras enviam um sinal ao corpo de que ele não precisa de mais comida, ajudando a evitar os lanches extras entre as refeições.