Posição papai e mamãe: aqui vai um listão do que fazer para ter mais prazer

Estímulos extras - os vibradores são muito bem-vindos. Estes podem ser usados em sentido vai e vem no clitóris das mulheres ou nos testículos do homem.

Pompoarismo - consiste na contração e no relaxamento dos músculos do períneo e da vagina, levando ao prazer feminino e também masculino. Essa técnica também pode ser aplicada durante o sexo anal.

Malabarismo - apoie um ou os dois pés no ombro da outra pessoa. Assim, torna mais fácil a penetração, além de aumentar a profundidade, o que pode intensificar o prazer para ambos.

Abre e fecha - outro truquezinho infalível com as pernas: abri-las, fechá-las e flexioná-las tornam o ato bem mais prazeroso. A mulher pode juntá-las e, assim, pressionando seu corpo, sentir bastante o pênis ao forçar a entrada da vagina. O inverso também funciona: abri-las bem e dar uma leve flexionada nos joelhos, para ficar com os pés apoiados no cama ou na superfície.

Eleve o quadril: usar um ou mais travesseiros para levantar a cintura da mulher costuma deixar a vagina relaxada. A técnica facilita a penetração pela proximidade das genitálias. Também é possível segurar o bumbum da outra pessoa e controlar os movimentos e a intensidade da penetração. A fricção no clitóris favorece o clímax.

Mãos nada bobas: como no papai-mamãe as mãos ficam livres, aproveitar para usá-las. O casal pode acariciar as nádegas um do outro e até sugerir um estímulo anal — se for consenso entre a dupla. Vale também estimular seios e clitóris, sem esquecer dos afagos no pescoço e no cabelo.