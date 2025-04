Spanking: como explorar fetiche que une prazer e dor para apimentar o sexo

Estímulos como tapinhas, arranhões e pegadas no cabelo, dentro de um contexto sensual, tornam-se excitantes para a maioria das pessoas.

Regras para a prática

A diferença é que os praticantes de BDSM estudam anatomia para desferir impactos no corpo do parceiro, além de usar acessórios específicos para tal. Além disso, existem regras para a prática: Qualquer ato que envolva a sensação de dor ou não deve sempre respeitar a premissa fixa do SSC, que significa "são, seguro e consensual". Portanto, todas as práticas exigem sanidade absoluta, além da segurança para realizá-las, e a consensualidade dos praticantes também.

É importante se lembrar, também, da importância de conversar sobre o assunto antes de realizar a prática para evitar feridas e machucados. Quando há acordos preestabelecidos, não há risco.

Como o spanking pode melhorar a vida sexual do casal?

Além de intensificar o prazer físico, o spanking pode trazer benefícios emocionais para a relação. A prática pode ajudar os parceiros a explorarem novas percepções de prazer, melhorando a comunicação e fortalecendo a confiança.