Ela trocou a catequese pelo swing: 'Continuo cristã, mas de mente aberta'

Esse momento de transição em sua vida marcava o início das aventuras com seu marido, Fernando Souza, 60. O desejo dos dois venceu o medo de qualquer julgamento e abriu espaço para uma relação mais forte — e picante.

Parte de mim questionava o que estava fazendo, pensando estar em pecado e outra estava gostando de viver fantasias que nem sabia ter. Isso me fez perceber que poderia, sim, continuar cristã, mas me tornando uma mulher de mente aberta e disposta a viver intensamente a relação junto do meu marido.

Foi há 25 anos que Fernando revelou seus desejos à esposa, que mergulhou com ele na fantasia. "Meu marido começou a mostrar imagens na internet sobre relações liberais e com o tempo confidenciou a vontade de me ver com outro homem. A partir daí, começamos a fantasiar na cama, até que o desejo venceu o medo e partimos para encontrar um parceiro", conta Fátima.

Esse parceiro foi surgiu em uma sala de bate-papo. Eles trocaram algumas fotos por e-mail e se viram pela primeira vez em um motel no centro do Rio de Janeiro. Depois do primeiro passo, foram levados por um amigo, pela primeira vez, a uma casa de swing em Copacabana.

O Casal Pimenta Rio, hoje uma referência no swing carioca, nascia ali. "Lá [na casa de swing] fomos entender como tudo funcionava realmente. Fizemos amizades e passamos a frequentar regularmente", dizem.

Quando começaram, tudo tinha que ser tratado como segredo. "O preconceito era muito maior que hoje. Lembro que nas conversas em bares e restaurantes sussurrávamos para falar sobre swing, evitando que alguém de fora nos ouvisse", lembram. Por outro lado, na opinião deles, a internet fez com que eles vivessem os ataques e condenações "na carne".