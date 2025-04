Dia do Beijo: 10 lugares, além da boca, que você pode beijar e explorar

O Dia do Beijo é comemorado neste domingo, 13 de abril. Para sair do beijo na boca básico, Universa lista desta zonas do corpo que podem ser estimuladas quando são beijadas:

1. Atrás do joelho

Uma zona erógena pouco explorada é na parte de trás dos joelhos. Como a pele é mais fina nesta região, beijos e carícias leves no local costumam ser bons estímulos sexuais.

2. Nuca

Cobrir a nuca de beijos, chegando até a orelha, costuma provocar arrepios. Mordidas leves também podem estimular o parceiro ou parceira.