Borboleta Paraguaia: o que é e como fazer posição que deixa casais malucos

Além disso, as variações também podem ficar por conta das movimentações. Por exemplo, fazendo um giro completo com o quadril, dançando com o bumbum, fazendo exercícios de contrações da vagina ou do ânus. Basta usar a imaginação!

Mais prazer na borboleta

Para ter mais prazer e, até mesmo, apimentar a posição, o ideal é que a pessoa que tem uma vagina estimule o clitóris, seja com a mão ou com um vibrador. Caso seja pompoarista, fazer contrações da pelve também é uma boa pedida.

Caso tenha um homem na parceria, é possível também estimular o saco escrotal durante a posição.

Na variação mais junta da posição, na qual os corpos estarão mais colados, a pessoa pode acariciar o corpo e beijar o pescoço, por exemplo, trazendo mais prazer.

A pessoa que está por cima tem o controle. Portanto, ela é quem manda quando vai subir e descer, a velocidade, a intensidade e os ângulos.