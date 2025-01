Quer transar com outra mina e não sabe o que fazer? Estas dicas vão ajudar

Lembre do que você gosta que façam em você, aprenda e ensine

Apesar de o corpo feminino ser muito particular, reproduzir na parceira o que você gosta que façam com você é uma boa sugestão para começar. Durante o sexo, pergunte ainda como ela gosta e peça que ensine. Querer parecer uma expert logo de cara pode fazer as coisas darem errado.

Diferentemente do que acontece com os homens....

Que, depois que gozam, precisam dar um tempo no sexo até o pênis ficar duro de novo, as mulheres conseguem prolongar a sessão por mais tempo, com mais calma, mesmo que goze em algum momento. Sem pressa pode ser bem melhor.

Corte as unhas

As unhas são cheias de bactérias e, com a penetração de dedos, elas podem ser transmitidas para o canal vaginal. Além disso, há a possibilidade de que a unha cause machucados.