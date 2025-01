'Médica disse que se uma das minhas gêmeas sobrevivesse, só daria trabalho'

'Amar', programa apresentado por Mariana Kupfer, vai ao ar toda segunda-feira no Youtube de Universa. No novo episódio desta temporada, a convidada é Dienifer Miloch, mãe das gêmeas Aylla e Allana, de 5 anos, e de Vitor Hugo, de 10. Ela abre a intimidade para falar dos desafios que enfrenta na sua maternidade: as caçulas nasceram com 26 semanas de gestação e passaram por um pós-parto desafiador.

Dienifer é hipertensa e desde a primeira gravidez enfrentou complicações por conta da sua condição. O primogênito Vitor Hugo também nasceu prematuro, de 35 semanas e passou 10 dias na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), e se desenvolveu sem sequelas.

Com as gêmeas foi ainda mais difícil, não só pelo susto de descobrir uma gestação gemelar, mas também pelas complicações que enfrentou: ela foi diagnosticada com hiperêmese gravídica, condição que provoca náuseas e vômitos graves, que resultam em desidratação e outros problemas para a gestante.