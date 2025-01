Não é para só elogiar corpo, nem sumir: o que queremos dos homens em 2025?

O egoísmo em uma relação que deve ser de troca

A infantilidade masculina não precisa estar no pacote de posturas masculinas em 2025. Homens com esse perfil precisam melhorar as atitudes em relação às mulheres com que se relacionam.

Desconstruir o machismo, que é cultural e faz tanto mal para as mulheres quanto para os próprios homens e procurar por autoconhecimento, o que ainda é tabu para muitos deles.

A "cantada" que é assédio

No meio deste ano, o termo "Zé IML" ganhou repercussão nas redes sociais. A definição: o tipo de homem que sempre que vê fotos de corpo das mulheres nas redes sociais passa a interagir com elas. Hábito que revela objetificação das mulheres, não é espécie de cantada.

Pelo fim do sexo em que só o prazer dele importa

Considerar a penetração vaginal a única forma de transar, reclamar para mudar de posições que mais agradem a parceira, tirar a camisinha no meio do sexo são algumas das ações que, esperamos, não podem ser replicadas nas relações do futuro; todas elas entram no rol do que é considerado "sexo machista" (a última, inclusive, pode ser reconhecida como violência sexual mediante fraude).