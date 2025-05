Suzana Pires diz que poder feminino impulsiona sua carreira: 'Força sexual'

Cabeça raspada por Marieta Severo em filme: 'Uma benção'

A atriz contou ter raspado o cabelo para viver uma mulher com câncer no filme "Câncer com Ascendente em Virgem". "Depois de um ano de ter filmado que você consegue entender o que foi. Esse filme é uma dramédia, você ri e chora. Marieta Severo foi quem raspou minha cabeça. Eu sou uma pessoa de fé e acho que isso foi uma benção. Quando eu iria imaginar que Marieta Severo ia raspar minha cabeça?"

Livro nos EUA com prefácio de Sharon Stone: 'Era a primeira da lista'

A roteirista contou sobre o lançamento de "Unleashed: A Woman's Guide To Uncover Her Inner Power" (no Brasil, "Dona de Si"), seu livro nos EUA, que teve um prefácio escrito por Sharon Stone. "Durante a greve tive a oportunidade de lançar meu livro lá. A Sharon Stone escreveu o prefácio. Eu não sou amiga da Sharon Stone, é uma pena. Meu 'manager' falou que eu ia precisar alguém pro prefácio, fizemos uma lista de três mulheres. Ela era a primeira da lista. Pediu pra ler o livro, mandamos e em uma semana ela falou: farei porque é legítimo."